CONFERENCE LEAGUE L'Una Strassen stacca il pass: La Fiorita eliminata Tra le note positive il debutto del sedicenne Thomas Bonifazi

Si interrompe al primo turno preliminare il cammino europeo della La Fiorita. Dopo la sconfitta per 1-0 maturata all'andata in Lussemburgo, i gialloblù non riescono a ribaltare il risultato e cedono anche nella gara di ritorno contro l'Una Strassen, che si impone per 2-0 al San Marino Stadium, conquistando la qualificazione con un complessivo 3-0. La formazione sammarinese ha provato a giocarsi le proprie carte davanti al pubblico di casa, ma la maggiore qualità e organizzazione degli ospiti è emersa con il passare dei minuti. L'Una Strassen ha sbloccato l'incontro già all'8' con Perez, indirizzando ulteriormente la qualificazione, prima di chiudere definitivamente i conti al 38' grazie alla rete di Steinmetz. Per La Fiorita, davanti agli occhi dei Capi di Stato della Repubblica di San Marino Alice Mina e Vladimiro Selva, resta il rammarico di non essere riuscita a riaprire il discorso qualificazione, nonostante una prova generosa. L'esperienza europea termina così al primo ostacolo contro un'avversaria che ha dimostrato maggiore concretezza nell'arco dei 180 minuti. Tra le note positive l'ingresso nei minuti finali di Thomas Bonifazi classe 2010, per lui debutto in una competizione Europea a 16 anni . Si conclude quindi il percorso continentale della squadra di Montegiardino, chiamata ora a concentrare tutte le proprie energie sugli impegni nazionali, con l'obiettivo di tornare protagonista in campionato e riconquistare presto un palcoscenico europeo. Al San Marino Stadium, Una Strassen batte La Fiorita 2-0

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