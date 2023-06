GIOVANILI L'Under 16 della San Marino Academy trionfa al torneo “Carlo Brigo”

L'Under 16 della San Marino Academy trionfa al torneo “Carlo Brigo”.

Percorso impeccabile (sei vittorie su sei) e trofeo sollevato al cielo per gli Under 16 al torneo “Carlo Brigo”. Dopo il successo in semifinale ai danni del Gabicce Gradara, i ragazzi di Magnani si impongono anche in finale contro lo United Riccione, superato 3-0 grazie ai centri, tutti nel secondo tempo, di Protti (doppietta) e Battistoni.



