L'Under 19 femminile esordisce con una vittoria: battuto Cipro 2-0 in amichevole

Allo stadio Ezio Conti di Dogana si è scritta un'altra pagina della storia del calcio sammarinese ed è una pagina vincente. La Nazionale under 19 femminile ha battuto Cipro 2-0 nella propria partita di debutto, un'amichevole decisa da un goal per tempo. Prima capitana, prima numero 10 e prima marcatrice nella storia della rappresentativa è Elisa Terenzi, giocatrice della San Marino Academy di Serie B, a cui fa il paio la rete di Penserini.

L'inizio di gara è sprint: da un lato, al secondo minuto Forcellini deve chiudere subito la porta a Matsoukari, dall'altro c'è un contropiede proprio di Terenzi, che viene fermata dal portiere Hadjichristodoulou, poi decisiva anche su Castello. Il goal del vantaggio arriva a metà frazione. Terenzi si mette in proprio, scappa sulla sinistra, lascia sul posto Vlachou e poi buca il portiere d'esterno destro. È la prima rete della Nazionale Under 19 femminile.

La capitana sammarinese va vicina al raddoppio già al 27', quando aggancia in area un lancio e poi anticipa l'uscita di Hadjichristodoulou, ma centra il palo. Dopo un tentativo di testa di Eleftheriou finito a lato, per Cipro, e uno addirittura in rovesciata di Castello, per San Marino, ancora Terenzi si lancia in contropiede e va vicina al 2-0: nuovamente decisiva Hadjichristodoulou.

Nella ripresa parte la girandola dei cambi e tra le titane si vedono anche varie giovanissime, di 14 e 15 anni. Due di loro si riveleranno fondamentali. Parte meglio Cipro, che al 6' però non approfitta di un rinvio sbagliato di Forcellini, poi brava a rifarsi con una doppia parata su Mylona. La numero 9 ci prova anche al 15', sfruttando un cross di Michail, vera spina nel fianco sinistro di San Marino, ma conclude alto. Poi tocca all'altra attaccante, Matsoukari, che calcia dal limite: Forcellini mette in angolo in tuffo.

Passata la tempesta, San Marino riemerge nel finale e chiude la partita: al 40' Terenzi fa le prove di raddoppio arrivando in 1 contro 1 con Hadjichristodoulou, che la stoppa. Il portiere, però, non può fare nulla un minuto dopo sull'azione avviata dalla 14enne Francini, proseguita dalla stessa Terenzi e conclusa sotto misura dalla 15enne Penserini. È la rete che mette i sigilli a un risultato storico per il calcio sammarinese femminile, che poi si toglie un'ulteriore soddisfazione nella serie di rigori d'allenamento fatta a fine gara, vinta 5-2: qui Forcellini si esalta, parando ben tre tiri ciprioti e calciando sotto alla traversa l'ultimo rigore.







