QUALIFICAZIONI EURO 2027 UNDER 21 L'Under 21 apre la sosta Nazionali: arriva la Finlandia Quarto faccia a faccia: nei precedenti due vittorie per gli scandinavi e uno storico pari, nel 2014. In campo alle 18 al San Marino Stadium

Con la sesta gara di qualificazione agli Europei Under 21 si apre il ciclo di fine marzo per le Nazionali sammarinesi, ultima sosta prima del rush finale dei campionati, che condurrà poi a un'estate mondiale. Giovedì, il gruppo del Ct Cecchetti incontrerà al San Marino Stadium i pari età finlandesi, che all'andata vinsero 7-0 in casa.

Fin qui è stato un inizio complesso per il nuovo ciclo dei giovani titani, eccezion fatta per alcuni spezzoni di gare in cui è apparsa della solidità difensiva, come il primo tempo contro la Spagna. Spicca soprattutto la difficoltà nel fare goal: l'under 21 sammarinese è rimasta a secco nelle ultime sei gare, con la scorsa rete risalente al giugno 2025, nell'amichevole persa per 2-1 contro Malta, mentre per gli ultimi risultati utili bisogna andare indietro di un altro anno, al giugno 2024, con una vittoria e un pareggio in amichevole contro Gibilterra.

La Finlandia è invece lanciatissima, seconda nel girone dietro solo all'imprendibile Spagna, che fin qui ha vinto cinque gare su cinque, compresa quella contro gli scandinavi, che però hanno ceduto solo di misura. Dieci i punti della Nazionale di Lehkosuo, reduce dallo 0-0 con il Kosovo e bisognosa di tornare a vincere subito per restare in alto nella graduatoria delle migliori seconde dei gironi, oggi comandata dall'Italia con 12 punti.

Oltre alla gara d'andata, ci sono altri due precedenti tra San Marino e Finlandia, entrambi risalenti al 2014, anche in quel caso nelle qualificazioni agli Europei: se il secondo finì 5-0 per gli scandinavi, nel primo San Marino strappò uno 0-0. E pensare che in quella Finlandia c'erano vari giocatori che poi avrebbero raggiunto la Nazionale maggiore, tra cui Vayrynen. oggi al Livorno, e Vaisanen, passato anche in Serie A con la Spal. Lo stesso vale per quel San Marino, con giocatori come Battistini e Alessandro Golinucci, ma soprattutto il portiere Benedettini, che, ironia della sorte, avrebbe risposto per l'ultima volta a una chiamata della Nazionale maggiore proprio contro la Finlandia, nel 2023.

Fischio d'inizio alle 18, si replica martedì 31 marzo in Romania.

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