l'Under 21 chiude in Lituania

Sentiamo Daniele Arrigoni

Grigia e chiusa in un lockdown che ormai fa parte del contesto, una Vilnius nuvolosa e rigorosa accoglie l'Under 21 per l'ultimo impegno di questo ciclo. Nel tardo pomeriggio di oggi, il gruppo, tutto certificato negativo si trasferirà all'LFF Stadionas per l'allenamento di rifinitura. E' freddo e la misure anti contagio qui sono esasperate al punto che il pranzo viene servito in camera privando il gruppo di un momento importante di convivialità.





Sarà anche la nuova normalità, ma abituarsi è dura. Con l'Under viaggia anche Daniele Arrigoni che ancor prima di entrare nel ruolo, vuole rendersi conto della realtà in cui ha scelto di lavorare e dedica al movimento sammarinese le prime belle parole.

Nel video l'intervista a Daniele Arrigoni, Coordinatore Settore Tecnico FSGC.