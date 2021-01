UNDER 21 L'Under 21 del "nuovo millennio" a caccia del gol I biancazzurrini di Fabrizio Costantini sono tornati ad allenarsi in vista delle qualificazioni agli Europei Under 21 del 2023. Il prossimo 28 gennaio i sorteggi dei gironi con San Marino inserito in sesta fascia.

28 giocatori convocati, tutti nati nel nuovo millennio. Per la prima volta la Nazionale Under 21 di Fabrizio Costantini se la giocherà ad armi pari contro le altre nazionali, dopo tanti anni “sotto-età”. Non mancheranno comunque i giovanissimi: ce ne sono ben 9 classe 2002, integrati nel gruppo che dovrà affrontare le qualificazioni ai prossimi Europei di categoria.

Si parte a marzo, mentre il 28 gennaio i biancazzurrini conosceranno il loro destino con il sorteggio dei gironi. San Marino è inserito nella sesta ed ultima fascia e l'obiettivo è tornare a segnare un gol – sfuggito nell'ultimo biennio – e che manca addirittura da quello siglato da Alessandro D'Addario l'11 novembre 2017 in Repubblica Ceca.

Nel servizio l'intervista di Elia Gorini a Fabrizio Costantini, CT San Marino Under 21

