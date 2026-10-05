L'Under 21 è a Cipro per l'ultima gara di qualificazioni agli Europei

Matteo Valli Casadei, Centrocampista San Marino U21

La sveglia all'alba in Repubblica, la buonanotte sulla costa sudorientale di Cipro, dopo 15 ore di viaggio. La Nazionale sammarinese under 21 è arrivata a Larnaca, terza città più popolosa della Nazione più a est dell'Unione europea, dove martedì disputerà l'ultima partita di qualificazione agli Europei di categoria alle ore 20 locali, le 19 per il Titano.

Mentre in alto ci si gioca qualcosa di grosso, con Spagna e Finlandia ancora in lotta per l'ammissione diretta alla rassegna continentale, i biancazzurrini giocheranno per il risultato e soprattutto di segnare quel goal che è mancato loro nel girone. In caso di successo, per altro, la squadra di Cecchetti aggancerebbe la Nazionale di casa in classifica.

All'andata finì 5-0 per Cipro, ma quella era un'altra San Marino. La squadra che scenderà in campo all'Aek Arena è un gruppo cresciuto, più grande di un anno (cosa che conta tanto, quando si schierano giocatori così giovani come fanno i biancazzurrini) e più consapevole dei propri mezzi. Soprattutto, è una Nazionale che vuole chiudere al meglio il biennio.

Le parole di Matteo Valli Casadei, Centrocampista San Marino U21:



Mi attendo una partita che cerchi in tutti i modi di togliere un po' le scorie dell'ultimo risultato, che purtroppo è stato pesante. Però subito il gruppo ho visto che ha reagito bene, pensando subito a questa partita che può essere molto importante per noi, per chiudere bene il biennio e per cercare di fare qualcosa di importante.

Si riparte un po', tornando indietro di due gare, da quel bellissimo primo tempo con il Kosovo?

Sì, dobbiamo ripartire da lì, da quella mentalità, che non è che ci è mancata con la Spagna, però avere un po' quella cattiveria in più che non ci doveva mancare, perché queste squadre se non ci mettiamo sempre il 101% non ti perdonano.

Che Under 21 lasci rispetto a quella che avevi trovato e com'è stato vivere questo ciclo insieme a questi ragazzi?

Sono arrivato in Under 21 nello scorso ciclo ed ero un po' il più giovane, quello che sto ritrovando è un po', al contrario in questo ciclo, che mi ritrovo io ad essere uno dei più grandi. Lascio una squadra che secondo me, in prospettiva, può far bene con questi ragazzi. C'è sempre da imparare anche per me, perché vedo che comunque hanno voglia di far bene e spero che appunto portino la loro esperienza di queste partite nel loro biennio e che riescano a togliersi delle belle soddisfazioni.









