UNDER 21 L'Under 21 è in Romania: biancazzurrini a caccia di una bella prestazione La Nazionale Under 21 è arrivata a Targoviste, in Romania, dove martedì affronterà i pari età nelle qualificazioni agli Europei di categoria. Sono 21 i giocatori convocati dal CT Matteo Cecchetti

Dalla mattina alla sera, una sorta di odissea - con annessa pioggia - quella che ha portato la Nazionale Under 21 da San Marino alla Romania. Più precisamente a Targoviste, a circa 90km dalla capitale Bucarest. Sarà questa la cittadina che accoglierà i biancazzurrini, pronti a vedersela con i pari età rumeni nel settimo turno delle qualificazioni agli Europei di categoria, il secondo del girone di ritorno. Si gioca martedì alle ore 19 locali, le 18 a San Marino. Un viaggio lungo, dove però non è mancata la voglia di stare assieme, di divertirsi e - perché no - di tornare sul Titano con qualcosa di bello e grande da raccontare. Qualche giorno fa, allo Stadium, la Finlandia si è imposta con un netto 8-0 ma - al netto del risultato pesante e dell’evidente differenza tra le due selezioni - San Marino ha mostrato passi avanti, come ha fatto partita dopo partita. Ed ora c’è la Romania che nel girone d’andata, assieme al primo tempo con la Spagna, ha rappresentato la miglior prestazione del biennio. Ko per 2-0, ma con i Titani sempre dentro al match. Rispetto alla sfida contro gli scandinavi, ci sono due cambi tra i 21 convocati del Commissario Tecnico Matteo Cecchetti. Fuori dall’elenco l’infortunato Pierini e Riggioni - fresco di esordio con la Maggiore contro le Faroe - dentro l’attaccante dell’Academy Nicholas Protti e il difensore del Domagnano Filippo Valentini.

"All'andata abbiamo giocato un'ottima partita" - dice Protti - "dovremo ripartire proprio da quella prestazione lì, in cui siamo stati bravi a difenderci, ma allo stesso tempo abbiamo dimostrato comunque di essere propositivi e sicuramente dobbiamo ripartire da questo punto. Questa stagione non ho fatto molti gol, quindi fare gol in nazionale varrebbe veramente tanto. Speriamo che arrivi proprio contro la Romania".

"È sempre stato bello essere chiamato dalla nazionale, soprattutto quest'anno che non ho trovato molta continuità con la mia squadra, è sempre bello essere qui" - ammette Valentini - "Anche se siamo fuori casa non dobbiamo trovare scuse e fare meglio rispetto all'andata. Sicuramente sarà una partita dura, loro sono molto duri negli interventi, anche noi dovremmo essere come loro e dobbiamo meritarcela".

[Banner_Google_ADS]









I più letti della settimana: