SAN MARINO L’Under 21 è pronta per l’Ungheria Si gioca a Budapest alle 16.30

Riunione tecnica questa mattina con le spiegazioni tattiche e il modo in cui Il CT Cecchetti vuole che si comporti la squadra “Se abbiamo un uno per cento di possibilità voglio che noi crediamo di potercela fare fino in fondo. Siamo una squadra e voglio che ognuno di voi dia tutto quello che ha per raggiungere un sogno".

È un Matteo Cecchetti in versione “gladiatore” quello che ha parlato alla squadra durante la riunione tecnica. Quello che preoccupa il CT è la catena di destra della sua Nazionale è da li che verranno i pericoli maggiori con i Magiari sempre capaci di sfondare a sinistra. Il CT vuole le cose semplici e la concentrazione alta in ogni momento della partita. Ancora un dubbio sulla formazione che verrà svelata poco prima dell’incontro fissato per le 16.30. Sono attesi 500 spettatori, arbitra il georgiano Irakli Kvirikashvili.

Sentiamo Alessandro Tosi, difensore Under 21 San Marino



Da Budapest l’inviato Lorenzo Giardi









