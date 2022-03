UNDER 21 L'Under 21 gioca a calcio e si merita lo 0-0 contro la Lettonia

Per la prima di Cecchetti alla Stadium l'Under 21 si regala una notte bellissima. Contro la Lettonia finisce 0-0 che vale una festa grande per un risultato che mancava da quasi 7 anni. Primo tempo al limite della perfezione per i padroni di casa, che non si limitano a contenere senza danni, ma per lunghi tratti del match fanno la partita. Il recupero palla è alto, l'atteggiamento è aggressivo. Sono 45 minuti coraggiosi impreziositi dal sacrificio dei singoli, alla bisogna. Qui Matteoni salva tutto alla grandissima. Gli ospiti, che hanno provato a partire forti e sono stati respinti al mittente, hanno creato poco prima dell'intervallo e anzi hanno rischiato ancora con Tosi per Lazzari e Pancotti tradito dalla scivolata al momento del tiro. La ripresa è meno potente, le energie sono di meno, ma qui esce tutta la maturità di una squadra molto più equilibrata della sua giovane età. C'è qualche rischio in più, ma niente di drammatico. E anzi mano mano che passano i minuti e i ragazzi avvicinano il risultato fanno lo sforzo in più per difenderlo. Sempre con un occhio alle ripartenze che fanno davvero paura: Pancotti per Contadini che punta e calcia fuori, ma rivela il coraggio e la serenità di provare la giocata. Cecchetti se la fa tutta in piedi al limite dell'area tecnica per sostenere con la voce i rari momenti di difficoltà. Qui De Angelis prima perde la palla, poi rimedia alla grandissima. Finale con un occhio al cronometro e il cuore dentro l'area. Monumentale Moretti a salvare tutto e dare il via ad una festa tanto attesa quanto meritata.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: