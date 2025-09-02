L'Under 21 in Finlandia per inaugurare il nuovo biennio

L'intervista a Simone Grana (Vice Presidente FSGC)

La prima del nuovo biennio porta la rinnovata e giovanissima Under 21 in Finlandia, ma non semplicemente ad Helsinki dove i ragazzi sono atterrati, ma a Turku che vuol dire un'aggiunta di un paio d'ore di pullman. Sarebbe un battesimo del fuoco se non fosse che qui di calore non se ne parla e l'estate che da noi sta finendo l'ha data su da un po'. Un viaggio cominciato prima dell'alba e concluso a metà pomeriggio per cui Cecchetti e lo staff hanno previsto un po' di riposo prima di cena e per il calcio c'è tempo da domani per allenamento di rifinitura, scelte e considerazioni.

Con la delegazione nella doppia veste di Vice Presidente e Responsabile dello Staff Medico le prime parole cariche di fiducia sono quelle di Simone Grana: "Ripartiamo, prima partita del biennio, i ragazzi si sono allenati bene, non sono allenati tanto assieme però insomma hanno già iniziato con i loro club quindi squadra molto giovane, quindi diciamo così ripartiamo in prospettiva, per il futuro".

Un vicepresidente che si può sfruttare anche come medico, non me lo lascio scappare. Quali sono le difficoltà di affrontare una partita come questa a inizio stagione, i campionati sono praticamente appena cominciati: "Per noi è sempre molto complicato, soprattutto perché incontriamo squadre i cui i campionati sono già iniziati da tempo quindi sicuramente hanno più minuti nelle gambe però va detto che noi abbiamo una squadra molto giovane e quindi ai giovani li puoi chiedere sempre di tutto, sono sfrontati, ascoltano tanto, hanno tanta voglia di fare quindi secondo me non avranno nessun tipo di problema da quel punto di vista".

Quindi anche il cambio di temperatura può ma non può essere un fattore: "Ma adesso non so come saranno la giornata della gara, abbiamo due giorni per adattarci, diciamo che il clima è molto sovrapponibile al nostro forse qualche grado in meno però io credo che quello non potrà essere una scusa. Io credo che loro abbiano lavorato bene in questi due giorni che sono stati assieme e soprattutto ripeto io è una cosa cui credo tanto, è un po' il mantra che ha adottato anche Cevoli in una nazionale maggiore, i giovani hanno tanta voglia di fare e quindi io mi aspetto qualunque tipo di risultato".







