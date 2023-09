EURO 2025 L'Under 21 pronta al doppio impegno internazionale Sono due Nazionali dell'Europa del Nord le avversarie dei biancoazzurrini di Cecchetti. Norvegia domani e Irlanda il 12 settembre

Sarà debutto in casa per l'Under 21 di San Marino che ha già esordito in queste qualificazioni ad Euro 2025, fase finale in Slovacchia, lo scorso 20 giugno in Lettonia. E' stata quella l'unica partita del Gruppo A fino ad ora disputata, con i lettoni che hanno battuto la Nazionale di Matteo Cecchetti per 2-0. Entra nel vivo solo ora questo gruppo che oltre a Lettonia e San Marino comprende Norvegia, prossimo avversario dei Titani, domani ore 18 al San Marino Stadium, Irlanda che affronterà San Marino a Cork il 12 settembre, Turchia e Italia. Dopo questo doppio impegno infatti la selezione del Titano tornerà in campo il 13 ottobre trasferta in Turchia. Ultimo impegno del 2023 il 16 novembre quando al San Marino Stadium arriverà la nuova Nazionale azzurra appena passata dalle mani di Nicolato a quelle di Nunziata. Il nuovo CT azzurro è reduce dal secondo posto ottenuto con l'Italia ai Mondiali Under 20 disputati in Argentina. Per i giovani di Cecchetti si tratta di un girone proibitivo, unica eccezione proprio quella Lettonia contro la quale il 29 marzo 2022, partita a cui si riferiscono le immagini, i biancoazzurrini ottennero il pareggio, il terzo della storia di questa Nazionale. Sono tre complessivamente anche le vittorie, ma l'unica ottenuta sul campo, le altre due sono arrivate a tavolino, risale al 6 settembre 2013 1-0 sul Galles con gol di Juri Biordi. Dando un'occhiata al girone, non può che essere la gara di ritorno San Marino – Lettonia del 15 ottobre 2024 l'unica partita in cui i biancoazzurrini potrebbero regalare una grande soddisfazione, ma in mezzo ci sono altri sette incontri dove comunque i sammarinesi sono chiamati a ben figurare di fronte a Nazionali nettamente più attrezzate.

