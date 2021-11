L'Under 21 sammarinese piegata dalla qualità di Israele

Le immagini dei gol

La Nazionale di Fabrizio Costantini resiste 10 minuti poi incassa due gol nel giro di due minuti che piegano le gambe ai biancoazzurrini. Israele gioca il primo tempo ad altissima intensità e trova il gol con Bilevi al termine di una grande combinazione. Bilevi di prima intenzione con il sinistro mette sotto la traversa, nessuna possibilità di intervento per Mirco De Angelis. Passano due minuti e arriva il raddoppio con Davida, bravo a tenere di fisico e battere De Angelis con un sinistro incrociato. E' il terzo gol a fare arrabbiare Costantini.

De Angelis, tocca per Filippo Santi, che gli restituiscie il pallone con poca convinzione, Buganim, intuisce gli imbarazzi, ruba palla e appoggia comodamente in rete. Gol regalato agli israeliani che proprio non ne avevano bisogno. Il quarto arriva poco dopo la mezz'ora: Shahar colpisce di testa, De Angelis compie un grande intervento ma il più lesto di tutti è ancora il numero 17 in maglia bianca che scarica dentro il gol dello 0-4. Nella ripresa molto meglio la Nazionale di Costantini lucida e capace di evitare la goleada, anche perchè Israele nella ripresa ha abbassato notevolmente il ritmo forsennato tenuto nei primi 45 minuti. Nota positiva, il debutto di Andrea Tani.