TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
10:37 Centri estivi 2026 a San Marino, iscrizioni dal 26 marzo: costi, date e plessi attivati 08:46 Giornata europea dei Giusti dell’Umanità: il messaggio della Reggenza 08:38 Rimini, 47enne arrestato per resistenza denuncia gli agenti della Polizia Locale: indaga la Procura 06:00 Gioco d’azzardo, nel Riminese 807 milioni nel 2024 e perdite per 116 milioni
  1. Home
  2. News sport
  3. Calcio Samm.

L'Under 21 torna in campo il 26 marzo contro la Finlandia: biglietti già in vendita presso la Segreteria della FSGC

6 mar 2026
Foto @FSGC - Pruccoli
Foto @FSGC - Pruccoli

La Nazionale Under 21 di San Marino si prepara a tornare in campo per il primo impegno del 2026. I biancoazzurri guidati dal commissario tecnico Matteo Cecchetti affronteranno la Finlandia giovedì 26 marzo al San Marino Stadium, con calcio d’inizio fissato alle ore 18:00. La sfida sarà valida per l’ottava giornata del gruppo A delle qualificazioni al Campionato Europeo di categoria.

Sono già disponibili i biglietti per assistere all’incontro: possono essere acquistati presso la segreteria della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio. Il giorno della partita sarà invece possibile comprarli esclusivamente allo stadio, a partire dalle ore 15:30. Di seguito i prezzi dei biglietti per la gara:

TRIBUNA NORD

INTERO: € 5
RIDOTTO UNDER 15: € 1





Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Calcio Samm.