L'Under 21 torna in campo il 26 marzo contro la Finlandia: biglietti già in vendita presso la Segreteria della FSGC

La Nazionale Under 21 di San Marino si prepara a tornare in campo per il primo impegno del 2026. I biancoazzurri guidati dal commissario tecnico Matteo Cecchetti affronteranno la Finlandia giovedì 26 marzo al San Marino Stadium, con calcio d’inizio fissato alle ore 18:00. La sfida sarà valida per l’ottava giornata del gruppo A delle qualificazioni al Campionato Europeo di categoria.
Sono già disponibili i biglietti per assistere all’incontro: possono essere acquistati presso la segreteria della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio. Il giorno della partita sarà invece possibile comprarli esclusivamente allo stadio, a partire dalle ore 15:30. Di seguito i prezzi dei biglietti per la gara:
TRIBUNA NORD
INTERO: € 5
RIDOTTO UNDER 15: € 1