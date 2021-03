QATAR 2022 L'Ungheria pareggia 3-3 con la Polonia, l'Albania vince ad Andorra La squadra di Marco Rossi va avanti 2-0 contro la nazionale di Paulo Sousa, gol del pari di Lewandoski. Edy Reja parte con un successo di misura.

L'Ungheria di Marco Rossi parte con un pareggio contro la Polonia. Alla Puskás Aréna di Budapest, dopo sei minuti, sono i padroni di casa a sbloccare la partita con Roland Sallai. Il giocatore del Friburgo scappa via in velocità e arriva fin dentro l'area di rigore dove batte Szczęsny. Nella ripresa l'Ungheria raddoppia con Ádám Szalai, il più veloce a intervenire sul pallone ribattuto dopo la conclusione del compagno. La partita sembra indirizzata versa l'Ungheria, ma la Polonia la riprende. Krzysztof Piątek accorcia le distanze. L'ex attaccante del Milan gira in porta il cross dal fondo al 60'. Un minuto più tardi è il centrocampista del Derby County Kamil Jóźwiak a infilarsi bene nella retroguardia ungherese e siglare il 2-2 con un diagonale. La squadra di Marco Rossi si conferma formazione tosta e con il difensore del Lipsia Willi Orbán porta di nuovo in vantaggio l'Ungheria.

Nella Polonia di Paulo Sosa gioca anche Robert Lewandoski e non c'è partita nella quale l'attaccante del Bayern Monaco non si metta in mostra: controllo di destro e conclusione di mancino con palla sotto l'incrocio per il definitivo 3-3. Nell'altra partita del girone I, successo in trasferta per l'Albania di Edy Reja. Ad Andorra decide il gol al 41' del primo tempo di Ermir Lenjani. Il centrocampista del Grasshoppers esplode un gran sinistro da dentro l'area di rigore che vale i primi tre punti nel girone di qualificazione ai mondiali del Qatar.

