RICORSO La CAF conferma il -5 per La Fiorita, pena ridotta per Cianciaruso La vicenda riguarda la stagione scorsa e l'impiego per 10 partite di calciatori irregolarmente tesserati

La Commissione di Appello Federale della FSGC ha esaminato il ricorso proposto da La Fiorita riguardo la sentenza della Disciplinare che aveva comminato 5 punti di penalizzazione al club da scontarsi nel campionato sammarinese in corso e 1.600 euro di multa. La vicenda riguarda la stagione scorsa e l'impiego per 10 partite di calciatori irregolarmente tesserati. Ridotta l'inibizione da 7 a 4 mesi per il Presidente Alessandro Cianciaruso e da 1.600 a 1.400 euro la multa.

