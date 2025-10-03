RICORSO

La CAF conferma il -5 per La Fiorita, pena ridotta per Cianciaruso

La vicenda riguarda la stagione scorsa e l'impiego per 10 partite di calciatori irregolarmente tesserati

La CAF conferma il -5 per La Fiorita, pena ridotta per Cianciaruso.

La Commissione di Appello Federale della FSGC ha esaminato il ricorso proposto da La Fiorita riguardo la sentenza della Disciplinare che aveva comminato 5 punti di penalizzazione al club da scontarsi nel campionato sammarinese in corso e 1.600 euro di multa. La vicenda riguarda la stagione scorsa e l'impiego per 10 partite di calciatori irregolarmente tesserati. Ridotta l'inibizione da 7 a 4 mesi per il Presidente Alessandro Cianciaruso e da 1.600 a 1.400 euro la multa.

[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana:

Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella privacy e cookie policy.
Per maggiori dettagli o negare il consenso a tutti o alcuni cookie consulta la nostra privacy & cookie policy