NAZIONALE La Cechia vince 1-0 con San Marino I Titani cedono di misura nell'amichevole giocata a Karvina. I padroni di casa sbagliano un rigore, i biancoazzurri sfiorano il pari con Riccardi.

San Marino ritrova la Cechia per la settima volta nella sua storia, la prima in amichevole. I padroni di casa s'impongono 1-0 al termine di una sfida nel complesso non bella, ma equilibrata, con i Titani bravi a gestire e ripartire soprattutto ad inizio ripresa, quando la Cechia produce il massimo della sforzo. A metà della prima frazione di gara occasione sull'asse Jurasek-Sejk, con il numero 11 che manda fuori. Al 28' episodio tutto da rivedere quando il direttore di gara concede un calcio di rigore per il contatto tra Riccardi e Karabec. Le immagini evidenziano come il numero 7 si sgambetti da solo, resta il dubbio se in precedenza ci sia stato un tocco sulla gamba da parte del sammarinese. Sul dischetto si presenta Soucek che mette tutti d'accordo calciando fuori il rigore. Al 34' sul cross dalla destra, Landra è tutto solo in area ma viene ben contenuto. L'azione prosegue con Jurasek che poi non va così tanto lontano dall'incrocio dei pali, ma la palla è sul fondo. È un primo tempo destinato a chiudersi sullo 0-0, se non fosse per un calcio d'angolo a cinque dalla fine che vede Soucek prendere il tempo a Cevoli, saltare meglio e con più mestiere. Questo è il gol che sblocca la partita e alla fine deciderà l'amichevole.

Nella ripresa i cechi partono con un ritmo più sostenuto. Colombo si fa trovare pronto sulla conclusione di Landra dopo un'uscita su un cross dalla sinistra al secondo minuto. Trenta secondi dopo, il portiere sammarinese, che gioca nella serie A di Malta, respinge il tiro di Coufal. C'è spazio di nuovo per il var quando il direttore di gara annulla il 2-0 a Zeleny per una posizione di fuorigioco. San Marino, passato questo momento, torna a confermare buona organizzazione e anche più coraggio. Il giro palla al 65' conferma l'atteggiamento propositivo del colettivo biancoazzurro. Altra parata di Colombo sul tiro da fuori del nuovo entrato Beran. Poi clamoroso gol mancato dalla Cechia al 67' quando sul cross di Coufal, Soucek manda sul fondo un pallone abbastanza comodo da mettere in rete. Negli ultimi dieci minuti Schick spara alto da dentro l'area dopo lo scambio di prima con Sadilek. Le ultime due cose di Cechia – San Marino sono un grandissimo tiro di Riccardi che finisce sull'esterno della rete, la conclusione del giocatore dell'Imolese meritava di certo miglior sorte per esecuzione e coraggio, e l'ingresso in campo di Matteo Vitaioli. L'attaccante de La Fiorita raggiunge quota 99 presenze con la maglia della Nazionale di San Marino.

