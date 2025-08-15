SUPERCOPPA SAMMARINESE

La Conference rinvia la Supercoppa Sammarinese

La Virtus sfiderà gli islandesi del Breidablik il 28 agosto al San Marino Stadium.

La Conference rinvia la Supercoppa Sammarinese.

Lo straordinario risultato ottenuto dalla Virtus impone modifiche sui prossimi impegni del calcio sammarinese. La Virtus giocherà la gara di andata dei play off di Conference League giovedì 21 agosto in Islanda contro il Breidablik, mentre la gara di ritorno è prevista per giovedì 28 agosto al San Marino Stadium. 

La Supercoppa Sammarinese, prevista per martedì 26 agosto contro il Tre Fiori, è stata rinviata a data da destinarsi. Anche il primo impegno in campionato contro La Fiorita (sabato 30 agosto) sarà riprogrammato in altra data. 

[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana:

Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella privacy e cookie policy.
Per maggiori dettagli o negare il consenso a tutti o alcuni cookie consulta la nostra privacy & cookie policy