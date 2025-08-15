SUPERCOPPA SAMMARINESE
La Conference rinvia la Supercoppa Sammarinese
La Virtus sfiderà gli islandesi del Breidablik il 28 agosto al San Marino Stadium.
Lo straordinario risultato ottenuto dalla Virtus impone modifiche sui prossimi impegni del calcio sammarinese. La Virtus giocherà la gara di andata dei play off di Conference League giovedì 21 agosto in Islanda contro il Breidablik, mentre la gara di ritorno è prevista per giovedì 28 agosto al San Marino Stadium.
La Supercoppa Sammarinese, prevista per martedì 26 agosto contro il Tre Fiori, è stata rinviata a data da destinarsi. Anche il primo impegno in campionato contro La Fiorita (sabato 30 agosto) sarà riprogrammato in altra data.
