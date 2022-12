QUARTI La Coppa Titano decreta le semifinaliste La Juvenes deve difendere il doppio vantaggio sul Tre Penne, il Tre Fiori l'1-0 sulla Virtus. In Folgore-Murata e La Fiorita-Libertas si riparte dall'1-1.

La Coppa Titano decreta le semifinaliste con quattro sfide che, dopo i primi 90', sono ancora in equilibrio, parziale o totale che sia. L'unico incrocio ad aver preso una direzione netta è stato quello dall'andata a sorpresa, con l'inatteso 3-1 della Juvenes/Dogana sul Tre Penne. Fosse il contrario si penserebbe a una questione semi-chiusa, considerando però che in campionato Città ha il doppio dei punti degli avversari (e anche una gara in meno) ci si può aspettare di tutto. Per non salutare con colpevole anticipo uno degli obiettivi stagionali, ai biancazzurri servono almeno due reti di scarto, il minimo per portarla ai supplementari: non impossibile ma nemmeno agevole, con la Juvenes che ha fatto risultato anche nell'altro scontro diretto stagionale – 2-2 in campionato - e ora ci crede davvero, a un traguardo già di per sé sufficiente a dare lustro all'annata.

Come per Dogana, doppio risultato a disposizione anche per il Tre Fiori campione in carica che ha esordito nel torneo con l'1-0 sulla Virtus. Qui però per riaprirla basta una rete dei neroverdi, che comunque stanno a loro volta nel lotto delle favorite e hanno già in tasca uno scalpo eccellente, quello del Cosmos. Si riparte da zero – o meglio dall'1-1 – nelle altre due gare di serata, dove chi fa saltare lo stallo passa. Da una parte La Fiorita capolista del campionato contro la Libertas, attardata in classifica ma pur sempre pericolosa, in gara secca. E poi un'altra partita utile per dare un senso a una stagione complicata: Folgore, in piena transizione e al momento al limite della zona spareggi playoff, contro Murata, ultima in campionato e reduce da 7 sconfitte in fila.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: