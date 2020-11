Un'altra partita coraggiosa per San Marino che a Slagelse cede alla Danimarca per 2-0. Per i padroni di casa reti di Laursen e nel secondo di El Ouaz. Anche i biancazzurri hanno saputo costruire belle occasioni con Mattioli, Moretti, Busignani e Belloni. Una conclusione di Franciosi è stata salvata sulla linea.