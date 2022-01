La divisa celebrativa FSGC su Uefa Direct La notizia del kit dei 90 anni della Federcalcio è stata citata nell'ultimo numero 2021 della rivista della UEFA.

La divisa celebrativa per i 90 anni della Federcalcio sammarinese, indossata il 15 novembre in occasione della gara di qualificazione ai mondiali contro l'Inghilterra, è finita anche sulle pagine di UEFA Direct, magazine ufficiale del massimo ente calcistico continentale. La divisa arancio-bianco-viola, che richiama i colori della primissima bandiera di San Marino, è citata nel quarto e ultimo numero del 2021, in un articolo a firma dell'addetto stampa FSGC Luca Pelliccioni, nella sezione "News from member associations".

