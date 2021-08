La doppietta di Tonin decide l'amichevole tra Cesena e Nazionale sammarinese

Secondo test amichevole per la Nazionale di San Marino del ct Franco Varrella, che a Martorano affronta il Cesena ed esce sconfitta per 2-0, decide la doppietta di Riccardo Tonin nella ripresa. Primo tempo chiuso sul risultato di 0-0, in cui i Titani sono andati vicini al gol del vantaggio al 38' con la punizione di Matteo Vitaioli sul quale non è riuscito ad arrivare il colpo di testa di Grandoni, anticipato da un difensore avversario. Per il Cesena, l'occasione più grande del primo tempo arriva al 44' con Adamoli che scatta sulla linea di fondo e calcia di sinistro colpendo il palo.

Nella ripresa il Cesena trova il gol del vantaggio dopo 5' di gioco: Tonin entra in area di rigore, manda a vuoto un difensore biancazzurro e riesce a battere Zavoli - subentrato al posto di Simone Benedettini - in spaccata con il sinistro. La Nazionale sammarinese ha l'opportunità più ghiotta con Marco Bernardi poco dopo la mezzora. L'attaccante recupera palla e calcia dai 20 metri colpendo la traversa. Il Cesena poi cambia tanto e aumenta i giri del motore: ancora Tonin che con due finte di corpo salta i difensori sammarinesi, prima di scaricare il suo sinistro potente che si insacca alle spalle di De Angelis.