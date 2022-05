CAMPIONATO SAMMARINESE La dura legge dell'ex: Vandi stende il Tre Fiori, il Tre Penne vince 1-0 Un gol dell'ex Tre Fiori dopo 7 minuti basta ai biancazzurri di Ceci per superare i gialloblu e garantirsi un bel vantaggio nel ritorno delle semifinali: il Tre Penne ora potrà anche perdere con un gol di scarto per accedere alla finale del 26 maggio.

Al Tre Penne basta il classico “gol dell’ex” per avere la meglio del Tre Fiori e garantirsi un bel vantaggio in vista del ritorno delle semifinali: a Città ora basterà non perdere con due reti di scarto per volare alla finalissima dello “Stadium”. Aldo Simoncini grande protagonista in avvio: risposta d’istinto sulla deviazione volante di Chiurato. Corner, altro miracolo di Simoncini su Chiurato ma questa volta Paolo Vandi é appostato sul secondo palo e in tap-in fa 1-0. Vantaggio Tre Penne che durerà fino al 90’ ma, nel mezzo, c’è tanto altro. A partire dal palo scheggiato da Gai: botta al volo del capitano biancazzurro sulla sponda di Chiurato e il Tre Fiori si salva. Ma, sull’altro versante, non fa male: De Lucia si libera in area piccola ma l’incornata é alta sopra la traversa.

Caso da moviola ad inizio ripresa: collisione D'Addario-Vandi, Avoni lascia proseguire tra le proteste anche se il contatto sembra iniziare fuori area. Predominio territoriale dei gialloblù di Borgagni nei secondi 45 minuti: cross deviato di Lentini, Gjurchinoski apre troppo il piattone e manda sul fondo. Ancora più clamorosa la chance che capita a Pracucci, dopo l’ingenuità di Battistini al limite: sfera che si impenna e Tre Penne graziato. L’ultima occasione per Fiorentino con Cuzzilla che approfitta della difesa scoperta e si invola, serve Ciccione al centro dell’area che non arriva per questione di centimetri. Finisce così: il Tre Penne vince 1-0 ed é a un passo dalla settima finale della sua storia.

