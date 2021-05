COPPA TITANO La Federcalcio sta attendendo l'ok per aprire la finale di Coppa Titano al pubblico Si gioca sabato 15 maggio al San Marino Stadium ore 20.45 in diretta su San Marino RTV

Conferenza stampa di presentazione della finale di Coppa Titano che si disputerà sabato 15 maggio alle 20.45, diretta su San Marino RTV. Per il Tre Fiori presenti il tecnico Matteo Cecchetti e il centrocampista Francesco Lunardini. Il club di Fiorentino è consapevole dell'importanza dell'incontro unica possibilità di vincere un trofeo in questa stagione e qualificarsi per la Conferenze League. In caso contrario Tre Fiori, fuori dalle Coppe. Il Tre Fiori è l'ultima squadra ad aver vinto il trofeo sul campo nel 2019, lo scorso anno la Coppa Titano non è stata assegnata. Matteo Cecchetti non avrà a sua disposizione per squalifica Davide Simoncini e l'attaccante Sartori. Per la Fiorita hanno parlato il tecnico Nicola Berardi che per squalifica seguirà la squadra in tribuna e il difensore esterno Marco Gasperoni. La Fiorita è già sicura di avere un pass per l'Europa ma è chiaro che arrivata all'atto finale di entrambe le competizioni farà di tutto per confermare l'ottima stagione disputata fino a qui. La Federcalcio è in attesa di ricevere l'ok per aprire la finale al pubblico.

