La finale di Coppa Titano si gioca il 27 maggio ad Acquaviva

La finale di Coppa Titano tra Virtus e Tre Penne si giocherà il 27 maggio ad Acquaviva, come partita conclusiva della stagione 2022/2023 del calcio sammarinese.

Ufficializzate anche le date dei play-off per il Campionato Sammarinese: si parte il 26 aprile con il turno preliminare che vedrà protagoniste le squadre dall'8° all 11° posto della regular season. Il via vero e proprio con i quarti di finale – 29/30 aprile (andata), 3 maggio (ritorno) – mentre le semifinali si giocheranno il 6/7 maggio (andata) e 13/14 maggio (ritorno). Anche le due finali si giocheranno ad Acquaviva, considerando l'indisponibilità del San Marino Stadium: il 4°/5° posto è in programma il 19 maggio alle 20.45, il 2°/3° - che assegna un posto per la Conference League 23/24 – si gioca il giorno dopo (20 maggio) alla stessa ora (20.45).