La finale play-off va a La Fiorita: 1-0 al Tre Fiori, entrambe festeggiano l’Europa

I verdetti delle semifinali avevano reso questa sfida una sorta di amichevole. La Fiorita e Tre Fiori, però, hanno onorato la finale play-off nel migliore dei modi: a festeggiare sono i ragazzi di Stefano Ceci che vincono 1-0 confermando il secondo posto già ottenuto in regular season. Festa, però, anche per i gialloblu di Fiorentino che tornano a bussare alle porte dell'Europa. Montegiardino passa alla prima vera occasione della partita: sgaloppata di Affonso a sinistra - tra quelli più a suo agio nelle “praterie” dallo Stadium - cross in mezzo e incornata vincente di Ambrosini. Nardi tocca ma non basta, La Fiorita va sull’1-0 al 10' con il gol del 10. I ritmi del primo tempo restano bassi: il Tre Fiori ci prova con il colpo di testa alto di Pesaresi sugli sviluppi di corner, di là é ancora Ambrosini a spizzare la punizione di Cicarelli senza inquadrare lo specchio della porta.









Qualcosa in più si vede nella ripresa. Nardi è miracoloso quando toglie dalla porta il colpo di testa a botta sicura di Zafferani, poi Ambrosini spara alto il tap-in. Il Tre Fiori resta a galla grazie al suo capitano e prova a prendere coraggio: Benedettini da lontanissimo, Zavoli controlla la sfera in uscita. Dà soltanto l'illusione del gol, invece, la botta di Manfroni sul primo palo che muore sull'esterno della rete, dopo il servizio dello stesso Benedettini. La Fiorita, poi, legittima il vantaggio costruendo altre chance importanti: il neo-entrato Massari fa tutto bene nella preparazione, poi scarabocchia il destro che termina sul fondo. Affonso invece continua a seminare il panico: tocco con la punta, più da futsal. Nardi resta in piedi e si rifugia in angolo. I gialloblu non la chiudono e allora il finale è del Tre Fiori che chiede un calcio di rigore per un possibile tocco con il braccio in area. A testimonianza di una partita che è stata vera, il rosso rifilato al tecnico Girolomoni per proteste. Al triplice sono abbracci da una parte e dall'altra: il 17 giugno, ai sorteggi di Conference League, ci saranno entrambe.