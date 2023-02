COPPA TITANO La finale sarà Virtus - Tre Penne Semifinali di ritorno caratterizzate dalla neve

La finale sarà Virtus - Tre Penne.

La Folgore batte per 1 a 0 la Virtus che si qualifica in virtù del 3 a 0 maturato nella gara d'andata. Nessun problema per il Tre Penne che supera per 2 a 0 la Libertas con i gol nella ripresa di Ceccaroli e Pieri.

