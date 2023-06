QUALIFICAZIONI EURO 2024 La Finlandia dilaga nella ripresa: 6-0 a San Marino Troppa Finlandia per San Marino. La tripletta dell’esordiente Hakans e i gol di Kamara, Kallman e Pukki decretano il pesante 6-0 degli scandinavi contro San Marino.

I 30000 dell'Olimpico di Helsinki incutono timore ma la Nazionale di San Marino – almeno nel primo tempo – gioca senza paura, con attenzione e dedizione. Alla lunga però la Finlandia esce e infligge ai Titani un 6-0 che significa sconfitta più pesante dell'era Costantini. I biancazzurri però partono bene: aggancio e verticalizzazione di Nanni per Berardi che ci prova da posizione impossibile, nessun problema per il portiere del Leverkusen Hradecky. La Finlandia invece passa al primo affondo: Kamara chiede e ottiene l'uno-due da Schuller, penetra in area e batte Elia Benedettini in diagonale. Tutto questo quando sono passati solo 16 minuti. Poi però gli scandinavi non trovano grandi spazi: Schuller cerca il colpo da biliardo, palla che sbatte sul palo e torna in campo. Primo tempo di grande attenzione, le poche sbavature si pagano caro: Ivanov crossa, la difesa sammarinese è statica, Kallman si inserisce e tutto solo non lascia scampo a Benedettini. Raddoppio finlandese in chiusura di frazione, ma la prestazione resta.

La ripresa è un'altra partita. La Finlandia, spinta dal suo pubblico, alza i giri del motore. Tosi è monumentale quando nega il possibile tris all'attaccante del Venezia Pohjanpalo. Poi il CT Kanerva opera i cambi e tutto cambia. Soprattutto perché entra Daniel Hakans, appena alla sua seconda presenza con i “Gufi reali”. Il 19 viene mandato in porta da uno sfortunato Alessandro Golinucci e realizza il suo primo gol in Nazionale. E non sarà l'ultimo. Sfonda Taylor a sinistra, sfonda anche Pukki: palla in mezzo, Benedettini anticipa come può Kallman ma la palla rimane lì e ancora Hakans fa 4-0 e doppietta personale. A San Marino non gira bene niente: Battistini calcia e da lì parte addirittura il contropiede azionato da Ahlo, Pukki vede intelligentemente il solito Hakans che salta Benedettini e il tentativo a botta sicura viene murato da un miracoloso Mularoni, che chiude anche su Suhonen. Niente da fare, la sfera torna ad Hakans che fa tripletta. Passano poco più di 90 secondi e un altro rimpallo libera Teemu Pukki in area: destro in controbalzo del bomber del Norwich ed è il definitivo 6-0. Il 10 fa 38 con la Finlandia, nessuno come lui. Arrivano 4 gol in soli 11 minuti e il rischio di un'imbarcata senza precedenti è reale ma negli ultimi minuti San Marino si compatta nuovamente e viene graziato dal secondo palo di giornata, colpito da Taylor. Tanti meriti ai finlandesi, la Nazionale va in vacanza e si dà appuntamento a settembre per sfidare Danimarca e Slovenia.



