MERCATO La Fiorita: 4 acquisti per lo scudetto La società di Montegiardino apre il nuovo anno con 4 colpi di mercato

La Fiorita: 4 acquisti per lo scudetto.

La Fiorita comincia il 2024 con quattro nuovi acquisti che vanno a rinforzare un organico di livello assoluto. I gialloblu di Montegiardino hanno ingaggiato il portiere Alessandro Semprini, ex Tre Fiori e Rimini, il difensore Nicola Greco, classe 2000, l'attaccante Ado Niang in arrivo dal Fiorentino e il centrocampista Raffaele Virgilio, 21 anni, ex capitano della primavera del Napoli.

