La Fiorita a +8 sulla Libertas, la regular season ha un solo padrone.

La formula non prevede il “KO” tecnico anche perchè stiamo parlando di calcio e non di pugilato o lotta libera, ma è chiaro che a due giornate dalla fine della regoular season, il + 8 della Fiorita sulla Libertas, seconda, suona come un “non c'è partita”. Non c'è premio per la distanza di punti, ma ci sono i play off da giocare che possono ribaltare i valori espressi fino a questo momento. Il campionato sammarinese assegna il titolo in finale secca e in quei 90 minuti tutto può succedere.

Troppa Fiorita per tutti, e non era scontato, visti i grossi sforzi economici fatti anche da altre società staccate e lontane dal club di Montegiardino. +13 sul Tre Fiori + 12 sul Tre Penne entrambe impegnate stasera rispettivamente con Cailungo e Virtus, entrambe hanno la possibilità di accorciare ma il primo posto è già blindato. + 10 sulla Folgore squadra che sta risalendo prepotentemente, e + 8 come detto sulla Libertas che se non riprende il passo vede a rischio anche il secondo posto. Di Pancotti, Castellazzi, Rinaldi e Grandoni i gol che hanno permesso ai gialloblu di battere il Fiorentino, indifeso, contro la formazione di Nicola Berardi caduta solo con il Murata fino a questo momento. I play off possono ribaltare tutti i fattori, ma stando a ciò che si è visto fino a questo momento Montegiardino non sembra avere rivali.



