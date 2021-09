La Fiorita a punteggio pieno, si sblocca la Libertas

Che sia in goleada o di misura, La Fiorita va. Dopo la manita dell'esordio c'è l'1-0 sul Murata, steso sugli sviluppi di un angolo di Errico: Di Maio scodella alla cieca e trova la testa di Brighi, Castelgrande devia sulla traversa ma soccombe alla stoccata di Guidi, alla sua terza rete in due gare. Fiorita ancora a porta illibata e a quota 6 al pari di Pennarossa, Domagnano e Tre Penne, mentre il Murata – che chiude in 10 per il rosso a Fall - resta a zero con Juvenes/Dogana, Cosmos, Cailungo e Faetano.









Ed è proprio col Faetano che si sblocca la Libertas, che col 4-2 sui gialloblu trova i primi punti della stagione. Partita in archivio già prima del riposo: ad aprirla è Olcese, che sulla punizione lunga di Narducci ruba il tempo a Romagna e scavalca Broccoli in pallonetto. Sempre su punizione anche il raddoppio di Pesaresi, deciso e preciso nello stacco a schiacciare. Qui l'assist è di Giovagnoli, che sul finire di frazione scappa alla difesa sul filtrante di Moretti ed è glaciale nel siglare il tris. Smaltiti gli schiaffoni nell'intervallo, con la ripresa il Faetano la riapre: Palazzi elude Giovagnoli e va di trivela, Fraternali devia e involontariamente offre a Magno un pallone che va solo spinto dentro. È solo illusione però, perché nonostante il rosso a Berretti la Libertas regge e in avvio di recupero la chiude definitivamente. Ancora con Giovagnoli, imbeccato da Olcese e perfetto nell'aggirare Giardi e spedire a filo di palo per la doppietta da giro di chiave. C'è però tempo per un'altra doppietta, quella di Magno, con Giardi a lanciare e il duo De Buono-Sinjari a innescare il secondo tocco rapace di giornata del n°10 gialloblu.