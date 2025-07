CONFERENCE LEAGUE La Fiorita, Affonso: "Il gol è un'emozione unica"

Tanta soddisfazione per Affonso per il gol segnato in campo internazionale:

"E' un'emozione molto unica, è veramente un piacere fare queste partite e poi segnare è ancora più bello. Si, rimane un po' di rammarico, diciamo, perché abbiamo fatto, secondo me, una bella prestazione là. Forse anche meglio di oggi, non lo so dire, però con queste squadre in un momento che ti addormenti o sbagli qualcosa, paghi il conto, quindi hanno chiuso la partita là. Oggi è andata bene. Sicuramente il campionato, vogliamo andare in Champions. Per me, personalmente, è un sogno e credo con quelle squadre che abbiamo quest'anno è molto possibile.



