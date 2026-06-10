La Fiorita al lavoro per i prossimi impegni

La Fiorita con il ds Maurizio Di Giuli è al lavoro per la prossima stagione tra conferme e saluti. Saranno ancora gialloblu: i portieri Elia Di Giuli, Gianluca Vivan e Matteo Zavoli, i difensori Antonio Barretta, Andrea Grandoni, Marco Mazzotti e Tommaso Zafferani, i centrocampisti Daniel Cicarelli, Marco Djuric e Jacopo Semprini e gli attaccanti Tommaso Guidi, Umberto Nappello e Matteo Vitaioli.

Non vestiranno più i colori de La Fiorita, Marco Gasperoni ed Emiliano Olcese, entrambi giunti al termine delle loro lunghe e fortunate carriere calcistiche (Olcese resterà però nelle vesti di collaboratore tecnico), mentre prenderanno altre strade Joao Felipe Affonso, Francesco Golia, Giacomo Zaccaria, Alex Toccaceli, Lorenzo Lunadei, Lorenzo Dormi e Benjamin Serifoski.

Andrea Brighi ha confermato il suo contributo per la doppia sfida europea ma anche per lui potrebbe trattarsi dell’ultima esperienza prima del ritiro. Rientra nello staff de La Fiorita, in veste di direttore dell'area tecnica, Nicola Berardi.











