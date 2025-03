La Fiorita allunga nella ripresa, Academy ko 4-1

La San Marino Academy regge per un'ora, dopodiché La Fiorita trova l'uno-due ravvicinato che avvia la fuga verso il 4-1, che non rende piena giustizia alla buona prova dell'ultima in classifica. Partita subito viva: 30” e, sull'angolo di Alberto Riccardi, Olcese avvia il flipper che smarca Mazzotti, respinto dal prodigio di Casadei. E pure l'Academy prova a dire la sua: Molinari cambia lato per l'inserimento di Marco Gasperoni, Zavoli sale fin quasi al limite per un'uscita in tuffo rischiosa, travolgente sull'avversario, ma efficace. Poi i ruoli s'invertono, Marco Gasperoni cerca in area Molinari e qui c'è il gran recupero di Alberto Riccardi a fermare il tutto.

Marco Gasperoni, l'omonimo ovviamente, in evidenza anche sul fronte gialloblu: sul tacco di Lunadei eccolo mettere morbido per Olcese, che sbuca alle spalle di Simone Gasperoni ma, da due passi, manca lo specchio di testa. E sempre Marco Gasperoni la sbloccherebbe sugli sviluppi di un tiro impennato di Olcese, però c'è una spinta su Federico Ciacci e dunque non vale. Il lancione di Alberto Riccardi a servire in area Olcese, il cui mancino debole è facilmente murato da Casadei, chiude 17' ad alto ritmo, prima del riposo però La Fiorita ci riprova ancora: Alberto Riccardi controlla, se l'aggiusta e carica dalla distanza, la traversa gli nega il capolavoro; quando ci prova Mazzotti invece la deviazione di Olcese innesca Massari, Casadei para il primo tentativo e il secondo va sull'esterno.

Ripresa e altro affondo di Alberto Riccardi, il cross sporcato arriva a Olcese e Casadei salva ancora. Qui Ceci passa al tridente inserendo Affonso e Ambrosini e i risultati si vedono in fretta: ennesimo strappo di Alberto Riccardi e Massari inventa il corridoio proprio per Affonso, che scappa a Mattia Sancisi, lo elude una seconda volta e si libera per un comodo tocco a rete. È il 60°, tempo altri 5' c'è il bis: sempre su assist di Massari che sugli sviluppi di un angolo pennella per il colpo di testa vincente di Mazzotti.

Lo scatenato Massari potrebbe fare tripletta d'assistenza con un gran pallone per Affonso, il cui scavetto però va tra i guanti di Casadei. E sul ribaltamento squillo Academy col tocco volante di Simone Santi a mandare in porta Marco Casadei, il cui tiro però sbatte sul piede di Zavoli. E dal mancato accorcio si va al girochiave, con Ambrosini che triangola rapido con Affonso, si smarca in area e non è altrettanto clemente col portiere.

Partita chiusa e gialloblu che prendono pure un palo – involontario – col traversone di Zaccaria, eppure l'Academy non si arrende. Giacopetti va di finte e controfinte su Mazzotti e, sul più bello, calcia sulle mani di Zavoli, sull'angolo di Simone Santi si libera per lo stacco e, stavolta, fa centro. Finisse qui sarebbe un giusto premio agli sforzi del fanalino di coda, invece, al 93°, Simone Riccardi inzucca nella sua porta l'angolo di Cicarelli, siglando l'autorete del definitivo poker La Fiorita.