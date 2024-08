MERCATO La Fiorita annuncia Zazas e Dragone, il Cosmos Di Meo e Giardi, il Tre Penne Moscardi e Cardellino

La Fiorita annuncia Zazas e Dragone, il Cosmos Di Meo e Giardi, il Tre Penne Moscardi e Cardellino.

Doppio rinforzo per La Fiorita che alla vigilia della Supercoppa annuncia gli ingaggi del portiere Edoardo Dragone e del difensore argentino Hernàn Federico Zazas Sanchez. Classe 2002, Dragone viene dal Geraci, in Eccellenza siciliana, e in passato ha militato in C con la Pianese e in D con Sanremese, Atletico Fiuggi, Cascina e Casale. Zazas, classe '93, è reduce dall'esperienza in Tercera Division spagnola col Villaralbo e in Italia ha già vestito la maglia di Spoltore e Terracina.

Bis di innesti anche per il Cosmos: dopo il difensore Nicholas Di Meo, preso dalla Libertas, è ufficiale anche l'arrivo dell'attaccante Matteo Giardi, dal Faetano.

Due nuovi arrivi anche in casa Tre Penne: sono gli attaccanti Alessandro Moscardi, classe 99, dalla serie D con la maglia della Gioiese e Pietro Cardellino, 2004, dal Chieti.



[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: