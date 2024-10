La Fiorita apre col Pennarossa, spiccano Virtus-Cosmos (in diretta su RTV) e Libertas-Murata

È un 5° turno che mette a dura prova la vetta, o perlomeno 2/3 delle sue occupanti. Tra queste la Virtus, impegnata contro un Cosmos che sta appena un punto più sotto e ha il sorpasso nel mirino. Una sfida che potrete seguire domani, dalle 15, in diretta su San Marino RTV, e che si è vista già la scorsa settimana a Dogana, per l'andata degli ottavi di Coppa Titano. Lì è stato 1-0 per Acquaviva, partita combattuta e che sintetizza l'avvio granitico dei campioni in carica – sin qui appena due reti incassate – e alterno dei gialloverdi: 13 gol fatti e 0 subiti in tre gare con le medio-piccole, due ko di misura, tra campionato e coppa, con le dirette concorrenti, Virtus e Murata.

Murata che ha conservato la vetta col sofferto successo con la Juvenes e domenica se la vedono con la Libertas, che dopo il poker subito all'esordio dal Cosmos ha fatto 7 punti in fila, con tanto di scalpo al Tre Fiori. Sulla carta, tra le squadre in vetta il compito più agevole ce l'ha, stasera, La Fiorita: c'è il Pennarossa, che ha imposto lo 0-0 al Tre Penne ma è ancora a 0 gol fatti e, infatti, ha perso tutte le altre.

Tra le formazioni di vertice c'è pure la sorpresa Folgore, tre vittorie in fila e un solo punto di distanza dalle capolista: domani c'è il Fiorentino, reduce dalla prima, pesante sconfitta del campionato (4-0 dalla Virtus) ma pur sempre squadra a tre lunghezze dalle prime. Scendendo di un altro gradino, domenica il Tre Fiori incrocia l'ostico Domagnano, che dopo aver fatto soffrire la Virtus ha strappato il pari a Murata e a Tre Penne. Città che, tra le grandi, è quella partita peggio, viene con due 0-0 consecutivi e al netto del solo gol subito sin qui, capace di una sola vittoria in 4 turni: l'occasione per ripartire è ghiotta, perché domani c'è un Cailungo ancora a quota 0 e che ne ha già presi 6 dai biancazzurri, in coppa.

Infine, due incroci da bassifondi: stasera San Giovanni-Juvenes/Dogana, domenica l'altra ultima a quota 0, la San Marino Academy,contro il Faetano.