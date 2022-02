La Fiorita batte ancora il Tre Penne e riapre il campionato

La Fiorita si conferma squadra di rango e per la seconda volta in stagione batte il Tre Penne. Ad Acquaviva succede tutto e il contrario di tutto. Parte meglio la capolista che poco dopo il quarto d'ora trova il vantaggio con il secondo centro stagionale del difensore Vandi. Una manciata di minuti e La Fiorita la pareggia con una punizione di Amati che fulmina Migani sul palo di propria competenza. La gara è bella, vibrante e in pieno recupero Città torna avanti con un altro difensore. La deviazione vincente è di Lombardi che firma il 2 a 1. La forza mentale è una delle caratteristiche principali della Fiorita che impiega sette minuti per trovare il pareggio. Diagonale nell'angolo lontano dell'intramontabile Danilo Rinaldi che riporta tutto in parità. I gialloblu ci credono e al minuto 74 mettono il sigillo sulla vittoria.







Traversone di Gasperoni per il tocco di Errico che fa 3 a 2. Protesta il Tre Penne per un fallo di mano che l'arbitro non ravvisa. La Fiorita si porta a meno 6 dalla capolista che però ha giocato una partita in più. Guadagna solo un punto il Tre Fiori bloccato sul pari da un coriaceo Pennarossa. La squadra di Sperindio si porta in vantaggio con il secondo gol consecutivo di Lentini. Gli uomini di Andy Selva trovano il pari ad inizio ripresa, grazie ad un rigore trasformato da Alessandro Conti. Tutto secondo pronostico in Cosmos - Fiorentino, anche se i gol della vittoria rosso-blu arrivano tutti nella ripresa. Suggerimento di Ben Kacem per il colpo di testa del solito Castellazzi. Le parti si invertono quando Castellazzi subisce fallo in area e Ben Kacem trasforma il rigore del raddoppio. Sempre su rigore ma questa volta di Abouzziane, il definitivo 3 a 0 del Fiorentino.