CAMPIONATO SAMMARINESE La Fiorita batte il Murata e resta da sola in testa alla classifica Decide un goal di Gregori alla mezz'ora del primo tempo

Fiorita e Tre Penne matematicamente qualificate ai play off, resta la lotta, da non sottovalutare, per la leadership. Nonostante non cambi nulla, è comunque un privilegio chiudere al primo posto la regoular season. Sotto la pioggia la punizione di Gregori supera la barriera, attento il numero 1 bianconero Pasquale Castelgrande. Sempre su palla inattiva la risposta del Murata con Cangini, c'è la potenza non la precisione. Azione manovrata dal Murata che porta Nicola Bertozzi ad operare un gran cross dalla destra, Marco Bernardi stacco preciso e vincente, tutto vanificato dalla posizione irregolare dell'attaccante.

Alla mezz'ora si sblocca la partita. Errico dalla distanza, una deviazione favorisce il calcio d'angolo, sulla battuta del quale si genera una mischia, risolta da Gregori. Avanti la Fiorita. Ripresa, ci prova Lorenzo Lunadei dal limite, sfera fuori non di molto. Sull'angolo successivo si salva due volte la difesa del Murata soprattutto provvidenziale una deviazione sulla conclusione di Guidi. Nel finale occasione sull'asse Guidi – Pancotti, ma il risultato non cambierà più. Al Murata, in chiave spareggi play off, serve un risultato per respingere l'assalto del Cailungo. A Domagnano, Fiorita batte Murata 1-0, Montegiardino guarda tutti dall'alto verso il basso.

