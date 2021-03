La Fiorita batte il Tre Penne e va ai play-off

Dopo il passaggio del turno contro il Murata in Coppa Titano, La Fiorita si ripete e fa suo il big match di giornata contro il Tre Penne. I gialloblu di Nicola Berardi vincono 1-0 grazie alla rete segnata da Michele Pieri dopo soli 4 minuti. Le due squadre, poi, termineranno in 10 contro 10 per le espulsioni di Peluso da una parte e Cibelli dall'altra. Grazie a questo successo, l'ottavo in altrettante partite, La Fiorita è la prima squadra qualificata direttamente ai play-off.