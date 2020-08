EUROPA LEAGUE La Fiorita, Berardi: "Più facile che contro le balcaniche, ce la giochiamo" I gialloblu giocheranno sul campo del Coleraine.

L'urna ha abbinato La Fiorita al Coleraine, da affrontare in trasferta. Si prospetta dunque un ritorno in Irlanda del Nord per i gialloblu, che sempre con Nicola Berardi in panchina affrontarono, nel 2017, il Linfield. "Per me forse fu l'avventura europea più bella - dice - Berardi - là avevamo fatto bene prendendo gol solo alla fine e qua abbiamo pareggiato 0-0. Sono squadre più facili da affrontare rispetto a quelle kosovare o del Montenegro. Ovviamente avrei preferito giocare in casa ma va bene così, ce la giochiamo. Da domani prenderemo informazioni sulla squadra. La mia Fiorita sarà una squadra propositiva, anche per questo turno europeo abbiamo già dato un'impronta. Sono due settimane che ci alleniamo, sono molto contento dei nuovi perché sono arrivati con l'entusiasmo giusto. È un gruppo che si sta allenando bene, sono fiducioso".

I più letti della settimana: