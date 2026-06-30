CALCIOMERCATO La Fiorita: Bonetti, Berardi, Mularoni e Nigretti ci saranno in Conference. Murata, ecco quattro giovani Montegiardino ufficializza i quattro nomi anticipati da Rtv. I bianconeri battono i primi colpi del nuovo corso

Matthias Bonetti, Filippo Berardi, Marcello Mularoni e Giacomo Nigretti saranno a disposizione de La Fiorita già per la doppia sfida di Conference League. Come anticipato da San Marino Rtv il 17 giugno, sono loro i quattro nuovi acquisti della squadra di Montegiardino, che sul finire di giugno ha ufficializzato il loro ingaggio. La novità, però, è che il gruppo di nuovi innesti parteciperà alle due partite contro i lussemburghesi dell'UNA Strassen. Bonetti, capocannoniere dello scorso campionato con 28 reti, arriva dal Domagnano, Berardi è reduce dalla stagione con il Tre Penne, così come Nigretti, mentre Mularoni torna in gialloblù dopo sei anni, al termine dell'esperienza con il Cosmos, di cui era anche capitano.

A proposito di Cosmos, la squadra di Serravalle ha optato per un restyling quasi completo della rosa, confermando solo cinque giocatori: Semprini e Donini in porta, Rossi e Robba in difesa, Tomassini a centrocampo. Strategia opposta per la Juvenes Dogana, che oggi ha confermato l'esterno Filippo Pedini, mentre nei giorni scorsi erano arrivate le estensioni di contratto anche per i centrocampisti Filippo Giovagnoli, Gianmaria Borghini, Davide Merli, per i difensori Nicola Della Valle, Giacomo Borghini, Stefano Sartini, Andrea Ghiggini, Francesco Mazzavillani, e il portiere Davide Colonna. Usciti dalla rosa Bakalyar, Nicola Sartini, Battistini, Pasolini, Gaiani, Ronci, Riccardo Colonna, i biancorossoblù hanno ufficializzato gli ingaggi del centrocampista ex Virtus Andrea Montanari, del difensore ex San Giovanni Santiago Calp, del fantasista ex La Fiorita Lorenzo Dormi, del centrocampista, anche lui proveniente da Montegiardino, Lorenzo Lunadei, e del portiere ex Cesena e Vis Pesaro Rocco Colella.

Infine, arrivano quattro nuovi acquisti in un solo colpo per il Murata, che annuncia i primi rinforzi per la nuova stagione, tutti giovanissimi. Dal San Marino Calcio arriva Omar Kassi, in attacco ecco Alessandro Baldazzi, già nel giro delle Nazionali giovanili sammarinesi, e Gianluca Baldani, dell'Academy, mentre dalla Promozione arriva il 20enne difensore Luca Martelli, ex Riccione.

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