l'Intervista di Riccardo MArchetti

"Non dobbiamo avere timore referenziale" dice Andrea Bracaletti, unitosi alla Fiorita dopo la fine della sua esperienza alla Triestina. Il centrocampista classe '83 viene da 12 stagioni in Serie C e conferma di voler restare nei campionati italiani. Magari al Cesena, dove ha già giocato a inizio carriera: "Mi piacerebbe, ma per ora nulla di ufficiale. È una delle possibili soluzioni".

Dall'inviato ad Andorra