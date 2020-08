MERCATO La Fiorita, Brighi e Grandoni restano anche per il campionato I due difensori non avevano ancora sciolto le riserve circa la loro permanenza.

Doppia, importante conferma per La Fiorita: Andrea Grandoni e Andrea Brighi, entrambi titolari nella sfida di Europa League col Coleraine, resteranno in gialloblu anche per il campionato. Il nazionale sammarinese viene dalla promozione in Serie D con la Marignanese, mentre l'ex difensore del Rimini, che due stagioni fa giocava in C coi biancorossi, è reduce dall'esperienza alla Sammaurese, con cui ha messo insieme 23 presenze nell'ultimo campionato.

