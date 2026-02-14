CAMPIONATO SAMMARINESE La Fiorita cala il tris sul Cailungo Doppietta del difensore centrale Antonio Barretta e gol su rigore di Emiliano Olcese. Cailungo – La Fiorita 0-3

La Fiorita è chiamata a rispondere subito al passo falso, dal punto di vista del risultato, commesso in settimana con il Fiorentino nel recupero della 15esima. Per dare un segnale Stefano Ceci mette in campo 4 punte come Olcese, Affonso, Nappello e Vitaioli. L’avversario di turno non è dei più irresistibili ma nella prima mezz’ora la squadra di Mezzadri mette sotto i più quotati sul piano del dinamismo. La Fiorita senza subire traumi si riassesta e dopo esserci andata vicina su palla inattiva, trova il vantaggio con il difensore centrale Antonio Barretta bravo a girare di testa alle spalle di Gallinetta.

Da questo momento in avanti, gestione e dominio totale della squadra di Montegiardino, che trova il raddoppio al decimo della ripresa su calcio di rigore. Fallo su Lunadei e trasformazione perfetta firmata Emiliano Olcese. Palla da una parte e portiere dall'altra. Il Cailungo nella ripresa non riesce mai a verticalizzare, e La Fiorita va vicina al tris ancora con Olcese, palo pieno per il centroavanti con il sinistro. Prova a complicarsi la vita da sola la squadra di Ceci quando Zavoli riesce a tenere la palla nella sua area di rigore, grosso rischio che gli poteva costare un cartellino pesante. Passata la paura ancora Antonio Barretta per il definitivo 3-0 che chiude i giochi sempre di testa e in questo caso sfruttando l'ennesimo calcio d'angolo. Allo Stadio Ezio Conti di Dogana, La Fiorita batte Cailungo 3-0.

