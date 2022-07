CONFERENCE LEAGUE La Fiorita cambia, per non cambiare: Lasagni vara il 4-3-1-2 Davanti ci sono Jaupi accanto a Rinaldi e Grassi rifinitore, Semprini l'altra novità rispetto all'andata.

La Fiorita si prepara a cambiare, pur senza snaturarsi. Il punto fermo è la volontà di evitare barricate poco fruttuose e provare a giocarsela, per cercare di dare fastidio al Ballkani e per salutare la Conference a testa alta. Rispetto all’andata però ci sarà qualche novità sia nell’11 di partenza – come d’obbligo, viste le assenze di Lunadei e Zafferani - che nel modo di stare in campo. Lasagni ha le idee chiare e in avvio di rifinitura annuncia ai suoi che si passa al 4-3-1-2, già definito, salvo sorprese dell’ultimo minuto, anche negli interpreti. I tre promossi titolari sono Jaupi, che farà coppia d’attacco con Rinaldi, Grassi, nel ruolo di rifinitore, e Semprini, in mediana con Amati e Palazzi. Invariata la difesa, con Brighi, Romagna, Fatica e Grandoni a protezione di Venturini.

