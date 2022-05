CAMPIONATO SAMMARINESE La Fiorita campione La squadra di Lasagni batte 2-0 il Tre Penne e vola in Champions League

La Fiorita vince il suo sesto titolo sammarinese a distanza di 4 anni dall’ultimo scudetto grazie ai gol di Rinaldi in apertura e di Pancotti in chiusura. Nel complesso il club di Montegiardino ha ampiamente meritato per le tante occasioni avute durante l’incontro. Il Tre Penne sotto dopo soli 11 minuti ha avuto a tratti l’iniziativa ma non ha mai impensierito il portiere Vivan. Nel finale un’altra grande azione personale di Danilo Rinaldi ha consentito, dopo la respinta di Migani il gol con il sinistro di Samuel Pancotti. Al San Marino Stadium La Fiorita batte Tre Penne 2-0. La Fiorita campione sammarinese e qualificata al preliminare di Champions League. Per il Tre Penne, secondo, arriva comunque la qualificazione ai preliminari di Conference League.

