La Fiorita, Ceci: "Grande prova, resta un pizzico di rammarico"

Nel dopo partita l'analisi del tecnico de La Fiorita Stefano Ceci:

"È chiaro che il risultato di stasera è condizionato un po' da quello che è successo giovedì scorso, dove secondo me abbiamo affrontato la partita in maniera troppo contratta. Non siamo stati bravi a gestire i momenti che poi si sono riproposti anche questa sera. Questa sera credo che la squadra ha fatto una buona partita. Non so se sono più contento del risultato o più rammaricato di quello che poteva essere. Devo fare i complimenti ai ragazzi perché hanno avuto una pronta reazione. Non è bastato, è un peccato".

"Chiaramente quando vieni da un risultato di 3-0 devi senza dubbio lavorare dal punto di vista psicologico, non tanto dal punto di vista tecnico-tattico, perché comunque la squadra ha fatto una buona gara anche all'andata. È stata penalizzata probabilmente oltremodo. Sono stati bravi loro, sono stati bravi i ragazzi, hanno saputo rimotivarsi. Peccato che non siamo riusciti ad allungare in un momento dove è vero che avevano il pallino loro, però noi siamo stati sempre molto ficcanti. Ci poteva anche stare in un certo momento della gara andassimo sul 2-0"