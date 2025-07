La Fiorita, Ceci: "Non sarà semplice ma ci faremo trovare pronti"

L'intervista a Stefano Ceci

Pronto a vivere un'altra grande notte europea il tecnico de La Fiorita, Stefano Ceci: "Ci siamo preparati, secondo me, nella maniera giusta. Non vogliamo fare la comparsa, quindi sai benissimo che quando arrivi a queste competizioni qui, nell'ambito sportivo, sempre si entra in campo per poter far bene e per poter vincere. Sarà il campo che ci dirà quello che succederà."

Qual è l'obiettivo per questa partita d'andata? "Come ti dico, l'obiettivo è quello di fare una buona partita e possibilmente vincere. E poi, è chiaro che sappiamo che troveremo delle difficoltà, vogliamo essere realisti, però noi in campo cerchiamo di portare la miglior Fiorita possibile."

Come lo vedi il gruppo? "Vedo un gruppo molto presente, già dallo scorso anno, perché ci sono molti giocatori dello scorso anno in questa competizione. Vedo un gruppo che non vuole perdere e questa è una cosa molto importante per alimentare la vittoria."

È una formazione forte, che ha raggiunto anche la fase finale di Europa League qualche anno fa, quindi ci sarà da sudare, soprattutto in un ambiente che si pronuncia caldo, vedendo lo stadio... "Sì, ci sarà pubblico, lo stadio lo conosciamo, perché magari l'abbiamo visto in televisione, specialmente con la nazionale italiana. Abbiamo studiato questa squadra, chiaramente con le possibilità che abbiamo e soprattutto in questo mese dove si è preparata, sappiamo di affrontare una squadra forte, certamente, però come dico, noi tireremo fuori tutto quello che abbiamo."