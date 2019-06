La Fiorita cede 1-0 all'Engordany

La Fiorita incappa in una serata storta e cede 1-0 all'Engordany, complicandosi la vita non poco in vista del ritorno ad Andorra. La decide Sanchez che al 31° sfrutta l'errore in uscita di Vivan su azione d'angolo. Poco prima Di Maio aveva svettato su angolo di Amati, costringendo Coca alla parata. Di fatto sono le uniche emozioni di una partita spenta, animata nel finale dalle espulsioni di Deivis (doppia ammonizione) e di Vassallo (manata a Varela, che comunque accentua parecchio).