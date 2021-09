La Fiorita chiude il mercato con sei nuovi innesti

Con la chiusura del mercato anche La Fiorita ha completato il proprio organico. Sono sei le pedine che si aggiungono allo scacchiere gialloblù: un difensore, due centrocampisti e tre attaccanti. Il difensore è Mosé Sanchez Serra, centrale cresciuto nelle giovanili del Genoa, sino a diventare capitano della Primavera, e poi passato al Sestri Levante, dove ha giocato in pianta stabile nel campionato di Serie D. Per lui, nella passata stagione, anche la convocazione della Rappresentativa di Serie D. Il centrocampista è Omar Sehail, esterno formatosi nel settore giovanile del Giulianova e lo scorso anno in forze al PDHAE-Pont Donnaz Hône Arnad Évançon, formazione della Valle d’Aosta che milita in Serie D. Nel reparto offensivo sono arrivati Hassen Haddad, cresciuto nelle giovanili del club tunisino Etoule du Shel e in seguito passato al Boca Junior Gibilterra, e Paolo Votino, con alle spalle esperienza nelle giovanili di Arezzo, Lucchese e Ternana e a gennaio approdato alla formazione calabrese del Roccella, in Serie D. È invece una seconda punta Matteo Masini, in arrivo da Morciano. A completamento della rosa anche l’esterno di centrocampo Arilijo Hoxha, ex Gatteo. Tutti si sono aggregati al gruppo già da qualche giorno e saranno a disposizione del tecnico Oscar Lasagni per la Supercoppa, in programma sabato 11 settembre contro la Folgore .